البيت الأبيض: الرئيسان أردوغان وبايدن أجريا محادثة "بناءة"

قال البيت الأبيض أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن أجريا محادثة "بناءة" اليوم الخميس.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيسين عقدا "لقاء بناء ومطول" خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما.

وأشارت بساكي إلى عقد وزيري خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وروسيا سيرغي لافروف، لقاء في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمبادرة تركية.

وأضافت: "الرئيس (بايدن) سعيد للغاية بدور تركيا واستضافتها المحادثات الدبلوماسية اليوم".

وعلى صعيد متصل، أشار بيان صادر عن البيت الأبيض، إلى أن أردوغان وبايدن أعربا عن قلقهما بشأن هجمات روسيا على أوكرانيا.

وأفاد البيان بأن الزعيمين أكدا مجددا على وجوب وقف روسيا هجماتها في أسرع وقت ممكن، ورحبا بالاستجابة المنسقة للأزمة.

وذكر أن بايدن أعرب لأردوغان عن "تقديره" لجهود أنقرة من أجل دعم الحل الدبلوماسي للأزمة، واتصالاتها الأخيرة مع القادة الإقليميين من أجل السلام والاستقرار.

كما ناقش الزعيمان فرص تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق الخميس، بحث أردوغان مع بايدن هاتفيا المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية الأمريكية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.