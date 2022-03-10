السفير الإماراتي: نرغب في الاستفادة من تجربة أنطاليا في مجال السياحة والزراعة

قال السفير الإماراتي في أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري، إن الإمارات العربية المتحدة ترغب في الاستفادة من تجربة أنطاليا في مجال السياحة والزراعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، بعد لقائه والي أنطاليا أرسين يازيجي، على هامش زيارته إلى الولاية التي تعد عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط.

وأعرب الظاهري عن سعادته لوجوده في أنطاليا التي قال إنه يزورها للمرة الأولى.

وأشار إلى نمو العلاقات التركية الإماراتية مؤخراً عقب تبادل زعيمي البلدين الزيارات.

وأوضح أن أنطاليا والإمارات تتشابهان في العديد من الجوانب.

وتابع: "نرغب في تأسيس روابط ثقافية واقتصادية بين الإمارات وأنطاليا. كما نرغب في الاستفادة من خبرات وتجارب أنطاليا خاصة في مجالي الزراعة والسياحة، وتطوير مشاريعنا في هذا المجال عبر العمل المشترك".

بدوره، قال يازيجي، إن أنطاليا تعد خامس أكبر الولايات التركية.

وأضاف أن الولاية كانت تستقبل سنوياً قرابة 15 مليون سائح، قبل وباء كورونا.

وشدد على أن أنطاليا تعد إحدى الوجهات السياحية الهامة في منطقة البحر المتوسط.