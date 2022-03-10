تشاوش أوغلو: لا بد من إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنهم أكدوا في اجتماعهم الثلاثي مع نظيريه الروسي والأوكراني، على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، بعد اجتماع ثلاثي إلى جانب نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأردف أنهم تناولوا في الاجتماع إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع قائلا: "رغم كافة الصعوبات أستطيع القول إن الاجتماع الثلاثي جرى بشكل حضاري".

وأوضح أن أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة في الأزمة مع روسيا.

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