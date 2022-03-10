تشاوش أوغلو يلتقي نظيره الأوكراني في أنطاليا

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في ولاية أنطاليا.

ويأتي اللقاء قبيل الاجتماع الثلاثي المرتقب على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بين وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا.

وتستضيف ولاية أنطاليا جنوب تركيا "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، في الفترة بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة: "أجريت مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا لقاء ثنائيا قبيل اجتماعنا الثلاثي".

والأربعاء، وصل كوليبا، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنطاليا التركية، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ولعقد اجتماع يشارك فيه تشاوش أوغلو.