دبلوماسي إسرائيلي: تركيا هي أفضل خيار لنقل الغاز من تل أبيب إلى القارة الأوروبية

قال سفير إسرائيل السابق لدى الأردن والاتحاد الأوروبي، أوديد إران، إن تركيا هي أفضل خيار لنقل الغاز من تل أبيب إلى القارة الأوروبية.

وأضاف أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، قد يسفر عن تفعيل هذا الخيار.

ولفت إلى أن بعض الخلافات بين تركيا وإسرائيل أدت لتعطيل ذلك الخيار في السابق، ما دفع بلاده للبحث عن بدائل.

وأوضح أن تركيا أنسب خيار لنقل الغاز من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا، مضيفا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة.