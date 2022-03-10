صحيفة "بيلد" الألمانية تشيد بمسيرة بيرقدار تي بي 2 التركية واستخدامها في أوكرانيا

أشادت صحيفة "بيلد" الألمانية بطائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية المسيرة، التي استخدمتها أوكرانيا مؤخراً ضد الاجتياح الروسي.

وأوضحت الصحيفة في خبر بعنوان "الدفاع الأوكراني يعتمد على التكنولوجيا التركية، بيرقدار سلاح الأمل"، أن المسيرة التركية دمرت المعدات العسكرية الروسية في 3 قارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بيرقدار تي بي 2" تمكنت من تدمير نظام الصواريخ الروسي "بانتسير إس 1" المضاد للطائرات في سوريا وليبيا وأرمينيا، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت أن المسيرات التركية لم تحسم مجريات الحرب في أوكرانيا بعد، لكنها "تمنح الأمل للأوكرانيين، حتى أنهم يغنون عن بيرقدار ويسخرون من الغزاة الروس".

وتضمن خبر الصحيفة أيضا الميزات والتفاصيل الفنية للمسيرة التركية، منها بقاؤها في منطقة العمليات لمدة تصل إلى 25 ساعة، وقدرتها على إطلاق ذخيرة موجهة بوزن يراوح بين 2.5 و37.5 كغ.

إضافة إلى قدرتها على التخفي عن الأنظمة المضادة للطائرات بفضل ارتفاع طيرانها الذي يزيد على 7 كيلومترات.