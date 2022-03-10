وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني يصلان أنطاليا لعقد أول اجتماع بينهما

وصل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا اليوم إلى مدينة أنطاليا في جنوب تركيا حيث من المفترض أن يعقدا اجتماعا هو الأول على هذا المستوى منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية مساء الأربعاء أن كوليبا وصل إلى أنطاليا "لإجراء محادثات حول وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

وتعكس هذه المحادثات جهود الرئيس رجب طيب أردوغان للوساطة منذ بداية الأزمة. وقال أردوغان الأربعاء "نعمل على منع تحول هذه الأزمة إلى مأساة"، معبرا عن أمله في أن "يمهد الاجتماع بين الوزراء الطريق لوقف دائم لاطلاق النار".

وأعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن الرئيس التركي سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش.

وأسفرت محادثات بين كييف وموسكو حتى الآن عن وقف إطلاق النار مرات عدة وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، لكن روسيا متهمة بانتهاك تلك الاتفاقات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك إنه "لا يعلق آمالا كبيرة" على المحادثات مع مواصلة روسيا لحملة قصف المدن الكبرى ومحاصرتها.

وأضاف أن نجاح المحادثات سيعتمد على "التعليمات والإرشادات التي يعطيها الكرملين للافروف"، موضحا أنه "لا أعلق آمالا كبيرة عليهم لكننا سنحاول الاستفادة إلى أقصى حد من المحادثات".

وسينضم إلى الوزيرين الروسي والأوكراني في الاجتماع صباح الخميس نظيرهما التركي الذي تحرص بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الحفاظ على علاقات قوية مع الجانبين.

وهذه هي أول رحلة خارجية يقوم بها لافروف منذ فرض عقوبات غربية قاسية على روسيا استهدفته أيضا بشكل مباشر.