أردوغان: المباحثات الأولية بين روسيا وأوكرانيا تظهر مدى نجاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا التركية، يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، بانطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة قادة دول ومنظمات دولية.

وتطرق الرئيس التركي في مستهل خطابه إلى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى لقاء وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كوليبا، في ولاية أنطاليا، أمس الخميس، بحضور وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف: "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".

وأعرب أردوغان عن أمله أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت بالحرب الروسية ـ الأوكرانية.

وتساءل: "هل كنا سنواجه المشهد القائم حاليا (الحرب الروسية ـ الأوكرانية) لو أن الغرب كله والعالم أجمع رفع صوته ضد احتلال القرم عام 2014؟"، في إشارة إلى ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد.

وعلى هذا الصعيد، أكد الرئيس التركي ضرورة إنشاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام ويخدم البشرية جمعاء بدلا من مصالح دول مجلس الأمن الخمس (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا).

وانتقد آلية عمل مجلس الأمن الدولي لفض النزاعات، قائلا: "عندما يصبح أحد الأطراف المتصارعة عضوا دائما ويملك حق النقض الفيتو فإن الدور الملزم لمجلس الأمن الدولي يتعطل".

والخميس، عقد في أنطاليا اجتماع ثلاثي ضم تشاووش أوغلو، وكوليبا، ولافروف، وذلك في أول مباحثات روسية أوكرانية رفيعة المستوى، بجهود تركية.