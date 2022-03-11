أوكرانيا تناشد تركيا التوسط لوقف هجوم روسي على مدينة يقطنها مسلمون أتراك

حث مكتب رئيس بلدية ماريوبول تركيا التوسط لدى روسيا لوقف هجومها على المدينة فيما التجأ في مسجدها 86 مواطنا تركيا بينهم 34 طفلا هرباً من الحرب.

وتعيش ماريوبول المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا تحت حصار القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع، وتعاني من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء والغاز ولا يوجد اتصال بشبكة الهاتف أو الإنترنت تقريبا.

وأفاد بترو أندريوشينكو مستشار رئيس البلدية أن القتال انتقل إلى منطقة المسجد غربي المدينة وبالقرب من بحر آزوف.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة في ماريوبول لهجوم مباشر.

وقال إنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح الجمعة، شنت القوات الروسية هجمات متواصلة حتى لا يتمكن أحد من الخروج، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الناس في المسجد.

وأضاف أندريوشينكو "حكومتنا لا تستطيع التحدث إلى الحكومة الروسية، لذلك نأمل أن تتمكن الحكومة التركية من التحدث معهم لإنقاذ هؤلاء الأتراك، إضافة الى الأوكرانيين".

وأكد "نحن مستعدون لأي عملية لإجلاء الأتراك، ولكن لكي يحدث ذلك على تركيا مساعدتنا في وقف الهجوم، وأعتقد أن ذلك مستحيل بدون مساعدة الحكومة التركية".

وتتصاعد المخاوف على البنية التحتية المدنية والمنازل داخل المدينة بعد استهداف مستشفى للأطفال والولادة الأربعاء ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

وأعلن مجلس المدينة الجمعة أن 1,582 شخصا قتلوا في 12 يوما من الحصار.

ولجأ السكان الأتراك في ماريوبول إلى مسجد المدينة في الأيام التي تلت اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ولم يكن واضحا إن كان مسلمون من جنسيات أخرى لجأوا الى هناك أيضا بحثا عن الأمان.

وقال الإمام محمد أوتشه وهو مواطن تركي قبل الحصار إن مبنى المسجد قوي ويحتوي على قبو يمكن تخزين مواد غذائية وإمدادات أخرى فيه.

ومنذ الأسبوع الماضي تحاول حافلتان إجلاء المواطنين الأتراك، إلى جانب جهود إجلاء الأوكرانيين.

لكن محاولات إنشاء ممر إنساني باءت بالفشل، واتهمت روسيا بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه بقصف الطريق.

وأعلنت السفارة التركية الجمعة نقل مقرها من كييف إلى تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا، حيث القتال أخف حدة حتى الآن.

وقال أندريوشينكو "نعتقد أنه وضع خطير للغاية بالنسبة للأجانب في ماريوبول. روسيا تغلق الممرات الإنسانية، وإذا ضربت روسيا المسجد لا يمكننا مساعدة الناس هناك".