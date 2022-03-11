تركيا.. انطلاق النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي

انطلقت اليوم الجمعة، النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، تحت شعار إعادة بناء الدبلوماسية.

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية، ليؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية خصوصا في زمن الحروب، وذلك تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعقد المنتدى في مركز نيست للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا، بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار إعادة بناء الدبلوماسية.

وانطلقت فعاليات المنتدى بانعقاد جلسات حملت عناوين: العدالة والإصلاح نحو مؤسسات أقوى، والتعافي بعد جائحة كورونا، وبناء الجسور بين المختلفين.

ويشارك في الجلسات التي انطلقت اليوم شخصيات سياسية بينها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، والممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.