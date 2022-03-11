خبير في الطاقة: الحرب في أوكرانيا تبرز أهمية موقع تركيا في إمدادات الغاز لأوروبا

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية اكتسبت الجهود الأوروبية للبحث عن مصادر بديلة لتوريد الغاز الطبيعي زخماً إضافياً، وبرزت أهمية موضع تركيا الحساس في إمدادات الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية.

فالقارة الأوروبية تستهلك حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، وقد أدت احتمالات فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي أو إيقاف موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، تجديد المخاوف حيال حدوث أزمة في أمن الطاقة في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية.

والأسبوع الماضي قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ كادري سيمسون، إن أسواق الطاقة تواجه ضغطاً كبيراً، وإن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع مصادر مختلفة للحصول على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي.

وأضافت سيمسون أنه لا بد من ملء خزانات الغاز، وتوفير مصادر بديلة متنوعة قبل حلول الشتاء القادم، مشيرة إلى أن المفوضية الأوربية على اتصال بعدة أطراف من أجل الحصول على الغاز الطبيعي من خطوط أنابيب بديلة، كما تجري اتصالات مع موردي الغاز الطبيعي المسال للحصول على إمدادات إضافية من الغاز.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن خطتها (استقلال الطاقة في أوروبا)، التي تتضمن إيجاد موردين جدد للغاز الطبيعي، والتحول إلى أنواع بديلة للوقود، والإسراع في تنفيذ الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وملء خزانات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وتقليل الاعتماد على روسيا.

من جانبه قال ماركو غيولي المحلل في مركز السياسات الأوروبية، إنه في حال حدوث أزمة في إمدادات الغاز سيمكن لأوروبا تلبية استهلاكها من الغاز لفترة من الوقت عن طريق كميات الغاز المخزنة لديها حاليًا، بالإضافة إلى التراجع الذي يحدث أحياناً في الطلب.

وأضاف أنه رغم ذلك سيكون من الصعب تعويض المخزون المستهلك من الغاز في فترة الربيع والصيف، وتجاوز فصل الشتاء المقبل دون استخدام الغاز الروسي.

وأشار إلى أن إخراج كمية 150 مليار متر مكعب من الغاز من آلية العرض سيكون له تأثير خطير على الأسعار.

ولفت غيولي إلى أن تركيا تنقل الغاز إلى أوروبا عبر كل من أذربيجان وروسيا، وأنه في حال توقفت إمدادات الغاز من روسيا سيكون من المهم الحفاظ على الوصول إلى الموارد القادمة من بحر قزوين، إلا أن كميات هذه الإمدادات محدودة.

وأوضح أن خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتيكي (تاب) يمد أوروبا بسبعة مليارات متر مكعب من الغاز، ومن الممكن رفع الكمية إلى 10 مليار متر مكعب، كما يمكن رفع سعة خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب، وأن هذا سيكون جزء من الحل، ولكنه يظل محدوداً في الفترة الحالية.

وأشار غيولي إلى أن أغلب السعة الاحتياطية للغاز الطبيعي القادم لأوروبا تأتي من روسيا خاصة من خط يامال- أوروبا ومن أوكرانيا.

وأوضح أن خطوط الغاز القادمة من النرويج وأذربيجان تعمل بكامل طاقتها تقريبًا، بينما قسم كبير من سعة خط أنابيب غازودوك- المغاربي- الأوروبي الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا غير مستخدم بسبب التوتر الحالي مع المغرب، كما يعمل خط أنابيب عبر المتوسط المعروف بخط أنابيب "إنريكو ماتي" الممتد من الجزائر إلى إيطاليا بنصف طاقته في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إيطاليا تبدو واثقة من قدرتها على الحصول على كميات إضافية من الغاز عبر هذا الخط بالرغم من معاناة الجزائر من عدم كفاية الاستثمارات والزيادة الحالية في الطلب الداخلي.

وأشار إلى أن توسعة خط أنابيب "تاب" ورفع سعته هو الخيار الأمثل على المدى البعيد من ناحية تنويع مصادر الغاز الطبيعي المستورد عبر خطوط الأنابيب.

وتابع " يمكن أيضاً الحصول على كميات محدودة من الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلا أن المشكلة هنا تكمن في أن هذا الممر سيخلق نزاعاً سياسيًا."

وأضاف أن أوروبا لا تزال ملتزمة بسياستها تجاه عدم دعم أي خطوط أنابيب غاز طبيعي جديدة وتجديد دعمها لمنشآت الغاز الطبيعي المسال.