على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. أردوغان يجري عدداً من اللقاءات

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة من اللقاءات على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماس شملت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، إضافة إلى الرئيس السلوفيني بوروت باهور.

وجرت اللقاءات بشكل منفصل في مركز "نيست" للمعارض في أنطاليا جنوبي تركيا.

واستغرق لقاءا أردوغان مع نزارباييف وستولتنبرغ 35 دقيقة، بعيدًا عن عدسات الصحفيين في مقر إقامة أردوغان.

وحضر لقاء أردوغان ونزارباييف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

فيما حضر لقاءه مع ستولتنبرغ كل من أوقطاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

وفي السياق نفسه، استغرق لقاء أردوغان مع راما ساعة واحدة وجرى بشكل مغلق، وحضره أوقطاي وألطون وقالن وتشليك.

كما التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، نظيره السلوفيني بوروت باهور، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وجرى لقاء أردوغان وباهور مغلقا أمام وسائل الإعلام، واستمر نحو نصف ساعة.

وحضر اللقاء إلى جانب أردوغان، كلا من نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت الدورة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".