على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. اجتماع بين مسؤولين أمريكان وطالبان

على هامش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المعقود في تركيا، استضافت قطر اجتماعا وجها لوجه الجمعة مسؤولين من طالبان والولايات المتحدة.

تحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أولا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توماس ويست.

وأظهر مقطع مصور نشرته قطر وزير الخارجية الذي عينته طالبان أمير خان متقي يدخل غرفة تواجد فيها ويست مع الشيخ محمد. ثم ظهر الرجال الثلاثة وهم يجلسون معا.

وأضاف البيان القطري أنهم راجعوا التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وسبل التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني وتجنب أي أزمات إنسانية.

جاء الاجتماع في أنطاليا بتركيا على هامش منتدى الدبلوماسية الثاني بعد 7 شهور على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول منتصف أغسطس/ آب.