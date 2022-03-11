نقل السفارة التركية في اوكرانيا من كييف إلى الحدود الرومانية

أعلنت تركيا نقل سفارتها في أوكرانيا من مدينة كييف إلى مدينة تشيرنيفتسي في جنوب شرق البلاد على بعد أربعين كيلومترًا من الحدود الرومانية.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية التركية الجمعة أن "تركيا تقوم بإجلاء موظفي سفارتها في كييف لأسباب أمنية" فيما يواصل الجيش الروسي محاصرة العاصمة الأوكرانية.

وتركيا واحدة من آخر الدول التي احتفظت بسفارتها في العاصمة الأوكرانية وتتمتع الدولتان بعلاقات استراتيجية.

بقي في العاصمة أقل من مليوني نسمة نصف سكانها فروا منذ بداية الاجتياح الروسي في 24 شباط/فبراير. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو "تحولت كييف إلى حصن".

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 2,5 مليون شخص فروا من الحرب خارج أوكرانيا ونزح مليونان منذ بدء الغزو الروسي.