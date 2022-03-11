وزير الدفاع التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الروسي آخر المستجدات الأوكرانية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وبحث معه آخر المستجدات الأخيرة على الساحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن أقار شدد لنظيره الروسي على أهمية الدعم لأجل إبحار سفن مدنية تركية من الموانئ الروسية.

وأضافت أن أقار أكد أيضا على أهمية فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالسرعة القصوى للحد من سقوط مزيد من الضحايا.

وأعرب عن استمرار تركيا في القيام بما يلزم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وتأسيس السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، مغادرة 17 سفينة تركية من أصل 18 الموانئ الروسية في بحر آزوف، بعد أن كانت في حالة انتظار منذ التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.