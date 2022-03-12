إلغاء 407 رحلات في مطارات إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية

ألغت الخطوط الجوية التركية 407 رحلات من/إلى إسطنبول مجدولة لليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية والهطولات الثلجية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية ،أنه ألغي إجمالي 407 رحلة مجدولة ، 357 منها من/ وإلى مطار إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن 50 من /إلى مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من المدينة ألغيت نظرًا لظروف الطقس السيئة.

وازدادت كثافة الثلوج المتساقطة على إسطنبول شمال غربي تركيا، بعد موجة عاصفة ثلجية بدأت الخميس.

ووفق الأرصاد الجوية التركية، هذه هي العاصفة الثلجية الأولى من نوعها في إسطنبول في شهر مارس/ آذار منذ 35 عامًا.

ووصلت العاصفة إسطنبول الخميس ويتوقع أن تغادر بحلول الاثنين المقبل، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

والأربعاء، أعلنت ولاية إسطنبول، تعليق التعليم لغاية الإثنين المقبل، في خطوة احترازية أمام موجة الثلوج.