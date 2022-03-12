تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الموريتاني العلاقات الثنائية

بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات بين الوزيرين على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

والجمعة، انطلقت النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا.

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية، ليؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية خصوصا في زمن الحروب، وذلك تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة الموريتانية، أن الوزيرين "بحثا توطيد العلاقات بين تركيا وموريتاني ومختلف آفاق التعاون الممتاز بين البلدين".

وأضافت أنه "في هذا الإطار رحب الوزيران بالاهتمام الذي منحه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتوطيد هذا التعاون من خلال المزيد من الإجراءات الملموسة والمشاريع الاستثمارية".

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس أردوغان إلى موريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت زيارة الرئيس أردوغان لنواكشوط بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.