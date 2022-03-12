روسيا تعيد تنظيم قواتها وتدفع بقوة تدميرية كبيرة نحو كييف

تتقدم القوات الروسية من الشمال الشرقي ببطء نحو العاصمة الأوكرانية، بينما تقوم الدبابات والمدفعية الأماكن المحاصرة بقصف مكثف.

في حروبها في سوريا والشيشان، كانت إستراتيجية روسيا هي سحق المقاومة بضربات جوية وقصف متواصل على التجمعات السكانية حتى لم يكن بوسع السكان دفن الضحايا.

أدى هذا النوع من الهجوم إلى محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، وقد ينتظر مصير مماثل كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

في ماريوبول، أحبطت القذائف المتواصلة على المدينة محاولات متكررة لجلب الطعام والماء وإخلاء المدنيين المحاصرين. يوم الجمعة، التقط مصور لوكالة الأسوشيتدبرس اللحظة التي بدا فيها أن دبابة تطلق النار مباشرة على مبنى سكني، وغلف أحد جوانبه كرة نارية برتقالية متصاعدة.

أثار هجوم مميت على مستشفى للولادة هناك هذا الأسبوع غضبًا دوليًا ومزاعم بارتكاب جرائم حرب.

قال مكتب رئيس البلدية إن عدد قتلى ماريوبول تجاوز 1500 في 12 يوما من الهجوم. أثارت غارة على مستشفى للولادة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 446 ألف نسمة هذا الأسبوع وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص غضبا دوليا ومزاعم بارتكاب جرائم حرب.

قال رئيس البلدية إن القصف أجبر أطقم العمل على التوقف عن حفر الخنادق من أجل مقابر جماعية، وبالتالي "لم نعد ندفن الموتى".

وقصفت القوات الروسية أكثر من عشرة مستشفيات منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. أفاد مسؤولون أوكرانيون يوم السبت أن المدفعية الثقيلة ألحقت أضرارًا بمستشفى السرطان والعديد من المباني السكنية في ميكولايف، وهي مدينة تقع على بعد 489 كيلومترًا غربي ماريوبول بقصف مدفعي ثقيل.

قال رئيس المستشفى ، مكسيم بيزنوسنكو، إن عدة مئات من المرضى كانوا في المنشأة أثناء الهجوم لكن لم يقتل أحد.

كما أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية أنه تم انتشال جثث خمسة أشخاص من مبنى سكني أصيب بقصف في خاركيف، بينهم امرأتان ورجل وطفلين.

كانت القوات الروسية تحاصر مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حتى مع بذل الجهود لإنشاء ممرات إنسانية جديدة حولها وغيرها من المراكز الحضرية.

كافحت القوات الروسية الغازية أكثر بكثير مما كان متوقعًا ضد المقاتلين الأوكرانيين. لكن الجيش الروسي الأقوى يهدد بسحق القوات الأوكرانية، رغم التدفق المستمر للأسلحة والمساعدات الأخرى من الغرب لحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيًا.

أدى الصراع بالفعل إلى فرار 2.5 مليون شخص من البلاد.

وعلى الأرض، بدا أن قوات الكرملين تحاول إعادة تنظيم صفوفها واستعادة الزخم بعد أن تعرضت لخسائر فادحة ومقاومة شديدة الأسبوعين الماضيين. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تحاول إعادة ضبط و"إعادة وضع" قواتها، وتستعد لعمليات ضد كييف.

قال نيك رينولدز، محلل الحرب في معهد رويال يونايتد سفريسيز، وهو مؤسسة فكرية بريطانية: "إنه أمر قبيح بالفعل، لكنه سيزداد سوءًا".

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تقييم أمريكي للقتال، في هجوم متعدد الجبهات على كييف، يبدو أن توغل الروس من الشمال الشرقي يتقدم. تم رفع الوحدات القتالية من الخلف واقتربت القوات على مسافة تقل عن 20 ميلاً (30 كيلومترًا) من العاصمة.

التقطت صور جديدة بالأقمار الصناعية على ما يبدو قصفا مدفعيا على مناطق سكنية بين الروس والعاصمة. أظهرت الصور التي التقطتها شركة ماكسار تكنولجيز ومضات ودخان من فوهات المدافع الكبيرة، بالإضافة إلى الحفر المختلفة عن القذائف وحرق منازل في بلدة موشون، خارج كييف، على حد قول الشركة.

في قرية مدمرة شرقي العاصمة، تسلق قرويون الجدران المهدمة ورفرفوا شرائط معدنية في بقايا قاعة مسبح ومطعم ومسرح دمرتها القنابل الروسية.

قال إيفان ميرزيك، 62 عامًا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خلق هذه الفوضى، معتقدًا أنه سيكون مسؤولاً هنا". في درجات الحرارة التي تنخفض إلى ما دون درجة التجمد، يقوم القرويون بسرعة بنشر غلاف بلاستيكي أو خشب رقائقي مسمر فوق نوافذ منازلهم المحطمة.

قال ميرزيك: "لن نبتعد عن هنا".

على الجبهة الاقتصادية والسياسية، تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل ومعاقبة الكرملين بشكل أكبر. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستخفض بشكل كبير وضعها التجاري مع روسيا وستحظر واردات المأكولات البحرية الروسية والكحول والماس.

تم اتخاذ خطوة إلغاء وضع روسيا "الدولة الأولى بالرعاية" بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.

قال بايدن: "العالم الحر يتحد لمواجهة بوتين".

مع دخول الاجتياح يومه السادس عشر، قال بوتين إنه كانت هناك "تطورات إيجابية معينة" في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال.

وقال في مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكننا سنفعل ذلك".

قال زيلينسكي إن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد. يُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.

كما اتهم زيلينسكي روسيا باختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، ووصف الاختطاف بأنه "مرحلة جديدة من الإرهاب". كانت إدارة الرئيس جو بايدن حذرت قبل الهجوم الروسي من خطط لاعتقال وقتل أشخاص مستهدفين في أوكرانيا. زيلينسكي نفسه من المحتمل أن يكون الهدف الأعلى.

على الأقل حتى وقت قريب، حقق الروس أكبر تقدم في مدن في الشرق والجنوب بينما كانوا يكافحون في الشمال وحول كييف.

قالت روسيا يوم الجمعة إنها استخدمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة لإيقاف المطارات العسكرية في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك في الغرب "عن العمل". قال العمدة إن الهجوم على لوتسك أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين.

كما استهدفت غارات جوية روسية لأول مرة دنيبرو، وهي مركز صناعي رئيسي في الشرق ورابع أكبر مدينة في أوكرانيا، ويقطنها حوالي مليون شخص. قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصا قتل في الغارات.

في صور نشرتها وكالة الطوارئ الأوكرانية في أعقاب الغارات، كان رجال الإطفاء يخدمون النار في مبنى مشتعل، وتناثر الرماد على ركام ملطخ بالدماء. وتصاعد الدخان فوق خرسانة مهشمة حيث كانت مباني قائمة في السابق.

قال مسؤولو دفاع أميركيون إن الطيارين الروس يقومون بمعدل 200 طلعة جوية في اليوم، مقارنة بخمس إلى 10 طلعات للقوات الأوكرانية، التي تركز بشكل أكبر على صواريخ أرض جو، والقذائف الصاروخية والطائرات بدون طيار لاستهداف الطائرات الروسية.

قالت الولايات المتحدة أيضًا إن روسيا أطلقت قرابة 810 صواريخ على أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال المسؤول السياسي للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلقت تقارير موثوقة عن استخدام القوات الروسية للقنابل العنقودية في مناطق مأهولة بالسكان. تنشر هذه القنابل متفجرات أصغر على مساحة واسعة وهي محظورة في المدن والبلدات بموجب القانون الدولي.