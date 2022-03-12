وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بالجهود التركية لحل الأزمة في أوكرانيا

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وتطرق برايس في إفادة صحفية، الجمعة، لآخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية.

وأعرب عن أسف الولايات المتحدة لتصاعد الهجمات الروسية.

وأكد برايس أن موسكو تتحمل مسؤولية الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين.

وعزا برايس عدم مواصلة الولايات المتحدة الانخراط في المسار الدبلوماسي مع روسيا بشكل مباشر إلى مواقف الأخيرة.

وأشار إلى أن الشركاء الوثيقين لبلاده مثل تركيا وفرنسا وإسرائيل يواصلون الجهود الدبلوماسية.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول حول جهود تركيا ومواصلتها الحوار مع كل من موسكو وكييف، قال المتحدث: "نرحب بهذه المبادرات، فحلفاؤنا الأتراك على تنسيق وتشاور تام مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تباحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد محادثات أنطاليا، فضلا عن تباحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

والخميس، استضافت أنطاليا التركية اجتماعًا ثلاثيًا لوزراء خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو وأوكرانيا دميترو كوليبا وروسيا سيرغي لافروف.

وأكد برايس ترحيب بلاده بمثل هذه اللقاءات التي تجري بتنسيق بين واشنطن وشركائها.

ولفت إلى وجود مبادرات دبلوماسية من قبل فرنسا وإسرائيل وألمانيا إلى جانب تركيا، مؤكدا دعم واشنطن لمثل هذه المبادرات.