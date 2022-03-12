وزير الخارجية التركي يجتمع مع نظيره الأرميني في أنطاليا

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اجتماعا مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان الذي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني.

ووصف تشاوش أوغلو في تصريح للصحفيين أن لقاءه مع نظيره الأرميني كان "مثمرا".

وأضاف أن أذربيجان تدعم عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف على دعم بلاده تركيا في تطبيع علاقاتها مع أرمينيا، مبينا أن أنقرة وباكو تواصلان العمل بالتنسيق الكامل فيما بينهما بهذا الخصوص.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده تبذل جهودًا لتطبيع العلاقات مع تركيا.

وأضاف ميرزويان أنهم يسعون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويشارك وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد بتركيا في الفترة بين 11- 13 مارس/ آذار الجاري.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو ضمن جهود تطبيع العلاقات، فيما استؤنفت مؤخرا الرحلات الجوية بين البلدين.