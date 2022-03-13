أردوغان يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التطورات الأوكرانية

يعقد رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس محادثات في إسطنبول اليوم الأحد في اجتماع يتوقع أن يركز على التنسيق مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن أنقرة، سيناقش الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأضاف البيان: "يتوقع أن يبحث الاجتماع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الجيوسياسية الحالية والقضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية".

ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز أوراق اعتمادها كلاعب إقليمي قوي من خلال التوسط في الصراع.

استضافت مدينة أنطاليا التركية، الخميس، أول محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء الاجتياح الروسي.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الاجتماع لم يسفر عن "أي تقدم" في تحقيق وقف إطلاق النار للقتال الذي أدى إلى نزوح 2.2 مليون شخص وأجبرهم على الفرار عبر حدود أوكرانيا.

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تريد مواصلة المفاوضات مع كييف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن الممرات الإنسانية في أوكرانيا يجب أن تظل مفتوحة دون أي عقبات.

في وقت سابق يوم الأحد، حضر رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس الصلاة في بطريركية الروم الأرثوذكس في إسطنبول والتقى بطريرك الروم الأرثوذكس برثلماوس المقيم في المدينة.

وكان ميتسوتاكيس قال إنه يتجه إلى تركيا في "مزاج مثمر" وتوقعات "محسوبة".

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء "بصفتنا شركاء في الناتو، علينا محاولة إبعاد منطقتنا عن أي أزمة جيوسياسية إضافية".

وقال ميتسوتاكيس أيضًا عن اجتماعه المقرر مع أردوغان: "موقفنا الثابت أن باب الحوار يجب أن يظل مفتوحًا".

وتختلف تركيا واليونان الحلفاء والجيران، حول عدد من القضايا بما في ذلك المطالبات المتنافسة على الولاية القضائية في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي ومصادر الطاقة وجزيرة قبرص ووضع الجزر في بحر إيجه.

لكن البلدين يتعاونان أيضًا في مشاريع الطاقة بما في ذلك خط الأنابيب الجديد الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا الغربية. وهو جزء من جهود أوروبا لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.