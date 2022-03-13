أنقرة تدين استهداف محيط القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بصواريخ بالستية

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أدانت فيه الهجمات الصاروخية التي استهدفت محيط القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل العراقية فجر اليوم.

وقالت الوزارة في البيان: "ندين الهجمات التي تمت بواسطة صواريخ باليستية على مدينة أربيل العراقية فجر اليوم".

وأكدت أن "مثل هذه الأعمال الرامية لتقويض السلام والاستقرار في العراق غير مقبولة إطلاقا".

وشددت على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في مكافحته للإرهاب.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم شمال العراق عن تعرض أربيل فجر الأحد، لهجوم بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي، الأحد، عدم تسجيل أية إصابات في الهجوم.

وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.