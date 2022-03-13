تشاوش أوغلو ينفي تعرض المسجد التركي في ماريوبول الأوكرانية للقصف

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تركيا ستجلي المواطنين الأتراك الذين لجأوا إلى مسجد في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي.

وجاء حديثه في الخطاب الختامي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، الأحد.

كما أكد تشاوش أوغلو عدم وجود أضرار في المسجد أو إصابات وأن أنقرة طلبت دعمًا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتسهيل عمليات الإجلاء.

وأضاف أن الإمام نفى المزاعم بأن مسجد السلطان سليمان في ماريوبول الأوكراني تعرض للقصف.

مشيراً في الوقت نفسه أن البنية التحتية في المدينة تضررت بشدة بسبب الحرب.