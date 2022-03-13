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رئيس الوزراء اليوناني يجري زيارة لتركيا ويلتقي الرئيس أردوغان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.03.2022 11:41
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رويترز رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (رويترز)

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يجري زيارة للبلاد اليوم الأحد العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن الزعيمين سيبحثان مواضيع حول العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا اقليمية ودولية.

وتشمل القضايا الاقليمية والدولية التي سيناقشها الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس التطورات الجيوسياسية الراهنة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني على مأدبة غداء، الأحد، في قصر وحيد الدين في إسطنبول.

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