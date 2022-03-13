غوتيريش: نقدر جهود أردوغان للوساطة بين أوكرانيا وروسيا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن تقديره لجهود الوساطة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، وصل الأناضول نسخة منه.

وجاء في البيان، أن "الأمين العام تحدث عبر الهاتف صباح الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف أن "الأمين العام أعرب عن تقديره لجهود الوساطة التي يقوم بها الرئيس أردوغان بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "ناقش الطرفان المبادرات المختلفة الجارية لإنهاء الصراع، فالسلام هو الهدف الأهم".

وأوضح أن الجانبين تناولا أيضا "القضايا المتعلقة بالأمن النووي، فضلا عن تأثير الصراع (الروسي الأوكراني) على الغذاء وأمن الطاقة على الصعيد العالمي".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ومنذ بداية العملية العسكرية، بذلت تركيا جهودا دبلوماسية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية والحوار، فبينما أعلنت أنقرة مرارا دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية، رافضةً فرض عقوبات على موسكو.

وفي إطار تلك الجهود، أجرى الرئيس أردوغان اتصالات مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، حث خلالهما على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، جرى اجتماع ثلاثي لبحث الأزمة بين وزراء خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وأكرانيا دميترو كوليبا، على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، جنوبي تركيا.