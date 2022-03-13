وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: تركيا سترسل 500 ألف طن مساعدات غذائية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن تركيا سترسل أكثر من 500 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى لبنان.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للوزير أمين سلام، الأحد، بعد لقائه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في إطار مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد منذ يومين.

وأشار البيان إلى أن "صويلو الذي يرأس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أكد لسلام دعم دولة تركيا الدائم للبنان، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها".

وكشف صويلو أن "تركيا سترسل تباعا إلى لبنان أكثر من 500 ألف طن من المساعدات الغذائية، بما فيها حليب الأطفال، الطحين، السكر، الحبوب وزيت دوار الشمس"، بحسب البيان ذاته.

بدوره، شكر سلام الدولة التركية على "كل العناية التي توليها للبنان وشعبه"، واتفق الوزيران على موعد قريب في بيروت لعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كان سلام وصويلو تباحثا في سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية.

كما تطرقا إلى انعكاسات المستجدات الإقليمية على دول منطقة الشرق الوسط، وتحديدا تحديات الأمن الغذائي التي يواجهها لبنان نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، بحسب البيان.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة اللبنانية رفع سعر الخبز وفرض قيود على تصدير المواد الغذائية، مع استمرار الإرباك في الإمدادات جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويستورد لبنان من أوكرانيا وروسيا حوالي 60 بالمئة من حاجته من القمح، إضافة إلى الزيوت النباتية والسكر، وهي عناصر أساسية في السلة الغذائية اللبنانيين.

ويعاني لبنان أصلا أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها في نحو عامين.

