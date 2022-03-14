أردوغان: نبذل ما بوسعنا للتوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تبذل كل في وسعها للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان أنه اتفق مع المستشار الألماني على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل.

وأفاد أردوغان أنه أكد مع المستشار شولتس على أن تركيا وألمانيا لديهما آراء وهواجس مشتركة (بخصوص التطورات بأوكرانيا) بصفتهما حليفتين في الناتو.

ولفت إلى أن تركيا ساعدت على إحراز تقدم فيما يخص جمع الطرفين الروسي والأوكراني وإقامة الحوار بينهما.

وأوضح أن جهود أنقرة أسفرت عن عقد لقاء ثلاثي جمع وزراء خارجيا روسيا وأكرانيا وتركيا في أنطاليا التركية قبل أيام.

وشدد أن مجرد عقد هكذا اجتماع بينما الحرب مستمرة يعتبر نجاحا يصب في خانة الدبلوماسية.

وأكد الرئيس أردوغان حرصه على الحفاظ على علاقة الصداقة مع كل من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، والروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت أنقرة ستوقف شراء الأسلحة من روسيا وستنضم للعقوبات الغربية على موسكو.

وأوضح أنه مازال من المبكر الحديث عن موضوع التزود بالأسلحة الروسية، وأن أنقرة ستحدد موقفها بحسب التطورات.

وفيما يخص العقوبات، قال الرئيس أردوغان إن تركيا نفذت حتى اليوم ما يترتب عليها بموجب قواعد الأمم المتحدة.

وأضاف أن تركيا قدمت لأوكرانيا مالم تقدمه دول الناتو وواصلت دعمها، رغم معارضة روسيا.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا أكد الرئيس أردوغان أنها متواصلة، مشيرا إلى إرسال أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات.

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020 وتجاوز 41 مليار دولار في 2021 وإنهم عازمون على بلوغ 50 مليار دولار.

وأكد تصميم حكومته على الارتقاء بالتبادل التجاري مع ألمانيا إلى مستوى 50 مليار دولار.