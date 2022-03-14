الصحف اليونانية تشيد بالأجواء الإيجابية لزيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا وتتوقع مزيداً من التطبيع

أشادت صحف يونانية بزيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدة أن نتائجها الإيجابية فاقت التوقعات.

صحيفة Ta Nea قالت تحت عنوان "حوار ذو مستقبل"، إن لقاء ميتسوتاكيس مع أردوغان جرى في أجواء أكثر إيجابية مما كان متوقعاً.

وأضافت أنه من الواضح التحسن في علاقات الزعيمين، مشيرة إلى أن تركيا واليونان حليفتان لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" ويواجهان مشاكل أمنية مشتركة.

وشددت الصحيفة على أن الاستقرار في شرقي البحر المتوسط، سيكون لصالح الجميع.

بدورها، قالت صحيفة Eleftheros Tipos إنه من الممكن عقد اجتماع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين أنقرة وأثينا، مرة أخرى في الربيع المقبل، في حال تمت المحافظة على الأجواء الإيجابية التي تسود علاقات البلدين.

وأشارت في تقرير لها بعنوان "خطوات إيجابية"، إلى إمكانية عقد وفدي البلدين لقاءات في أبريل/ نيسان المقبل، لبحث سبل تعزيز الثقة بين الجانبين.

من جانبها، أكدت صحيفة Kathimerini على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين البلدين، لافتة إلى وجود مجالات لتحسين علاقات أنقرة وأثينا بالرغم من وجود خلافات بينهما.

وأوضحت أن التعاون التركي اليوناني لن تقتصر آثاره الإيجابية على البلدين فقط، بل ستشمل كافة منطقة شرقي البحر المتوسط.

وفي السياق، لم تغب المائدة التي قدمها الرئيس أردوغان لضيفه اليوناني عن أنظار الصحافة اليونانية، فنقلت قناة SKAI التلفزيونية، لمشاهديها طريقة تحضير إحدى الحلويات التي كانت على مائدة الزعيمين.

ونقلت القناة اليونانية لمشاهديها طريقة تحضير الحلوى المذكورة عن كتاب "المطبخ التركي بوصفاته على مدى قرون" لأمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي.

واختتم ميتسوتاكيس، الأحد، زيارة إلى إسطنبول ليوم واحد، التقى فيها الرئيس التركي أردوغان، وشارك في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس.