المستشار الألماني يشكر تركيا على إغلاق المضائق أمام السفن الحربية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية بموجب اتفاقية مونترو مساهمة مهمة، مؤكدا أنهم مدينون بالشكر لتركيا على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عقب لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود عُقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتطرق شولتس خلال حديثه لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أن التعاون بينهما قائم، وثمة خطط مستقبلية.

وأوضح أنهم سيقومون بتفعيل صيغ الحوار رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وسيواصلون المفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي.

وأشار المستشار الألماني إلى أهمية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللاجئين.

وتابع: "في الوقت الراهن، نرى أن هذه القضايا في أوكرانيا لا تنتهي، وللأسف طالما هناك عنف سيظل الناس يهاجرون ويبحثون عن أماكن آمنة".

ونوه شولتس أنه بحث مع أردوغان التعاون الاقتصادي بين تركيا وألمانيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أن التعاون في مجال الطاقة، ليس بين تركيا وألمانيا فحسب بل بين تركيا والاتحاد الأوروبي أيضا، يحمل أهمية كبيرة.

وأضاف: "نريد الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الكبيرة في علاقاتنا مع تركيا وحكومتي مصممة على ذلك".

وعبّر عن شكره أردوغان على التبادل المثمر لوجهات النظر، مضيفا بالقول: "سأكون سعيدا جدا لمواصلة تعاوننا في المستقبل".

** على أوكرانيا أن تقرر ما تراه مناسبا لها

وحول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أفاد شولتس أنهم اتخذوا خطوات لتحقيق وقف إطلاق النار أولا ثم السلام.

وشدد على ضرورة أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه خلال هذه العملية مقبولا من جانب أوكرانيا.

وأردف: "لن نقوم نحن بالمفاوضات.. عندما نتحدث فنحن نتحدث عن مساعدة أوكرانيا، لكن على أوكرانيا أن تقرر ما تراه مناسبا لها".

ولفت المستشار الألماني أن روسيا تبتعد عن وحدة المجتمع الدولي مع كل صاروخ تطلقه نحو أوكرانيا.

واستطرد: "نناشد الرئيس الروسي، نقول لهم توقفوا، ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى الحل الدبلوماسي".

وفي إشارة إلى دعم ألمانيا وتركيا لأوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، قال شولتس: "نعتقد أن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية بموجب اتفاقية مونترو مساهمة مهمة، ومدينون بالشكر (لتركيا) على ذلك".