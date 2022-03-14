برلين تؤكد رغبتها في التنسيق الوثيق مع أنقرة بشأن أوكرانيا

أكدت ألمانيا رغبتها في التنسيق الوثيق مع تركيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بأسرع وقت.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوخنر في مؤتمر صحفي ببرلين، الإثنين.

وأكد بوخنر أهمية التنسيق مع تركيا الشريكة في الناتو، والتي تلعب دورا كبيرا (في الملف الأوكراني).

وأضاف: "يتعين أن نبذل جهودا معا من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بأسرع وقت والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

والإثنين، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتس بمراسم رسمية في أنقرة، ومن المنتظر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مساء اليوم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزام كييف بالحياد التام.