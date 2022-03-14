تركيا مرشح قوي لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي يمكن أن ينتقل "بسهولة" إلى الخارج عبر شبكة خطوط الأنابيب التركية.

وفي حديثه أمام الإعلام المحلي السبت، أوضح الوزير أن تركيا لديها بالفعل نظام نقل وطني على أراضيها قائلاً: "يمكن نقل بعض الغاز الإسرائيلي بسهولة من هناك".

وتأتي تصريحات دونماز في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا وإسرائيل حقبة جديدة في العلاقات بينهما الأسبوع الماضي بعد خلاف دام سنوات حيث قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلى أنقرة.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن زيارة هرتسوغ تمثل "فرصةً لإحياء التعاون في موضوع الطاقة الذي بدأ من قبل" مؤكداً استعداد تركيا للتعاون مع إسرائيل في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يزور دونماز ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إسرائيل في أبريل/نيسان، لإجراء مزيد من المحادثات حول زيادة التعاون.

وكانت زيارة هرتسوغ الأولى من نوعها لزعيم إسرائيلي منذ أكثر من عقد، واتفق البلدان فيها على إعادة بناء علاقتهما بالرغم من خلافاتهما.

وأعرب أردوغان الشهر الماضي عن اهتمام تركيا باستئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن استخدام الغاز الطبيعي، وقال إن البلدين يمكنهما العمل معاً لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، في إحياءٍ لفكرة نوقشت قبل أكثر من 20 عاماً.

ووصف المسؤولون والخبراء شبكة خطوط الأنابيب التركية بأنها الخيار الأمثل لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

هذا وقد تعثرت خطة لإنشاء أنابيب تحت سطح البحر تنقل الغاز الإسرائيلي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر قبرص الرومية واليونان إلى أوروبا باستثناء تركيا، بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها في يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى مخاوف حول جدواها الاقتصادية وتكاليفها البيئية.

ودأبت أنقرة على معارضة المشروع طويلاً وشددت على أن أي مخطط يهدف إلى تهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق البحر المتوسط، لن ينجح.

وكان خط أنابيب "إيست ميد" المزمع إنشاؤه قد حظي بدعم إدارة ترامب السابقة، لكن إدارة بايدن أعلنت في تحول واضح في يناير/كانون الثاني عن مخاوفها بشأن جدواه الاقتصادية وأضراره البيئية.

وقال دونماز إن إطلاق مشروع خط أنابيب محتمل بين تركيا وإسرائيل، مرتبط بتناغم المصالح المشتركة للطرفين.

وأضاف: "بالنظر إلى المخطط العام للمشروع، يلزم وجود خط من حوالي 500 إلى 600 كيلومتر. ولدينا بالفعل نظام نقل وطني على أراضينا يمكّن من نقل بعض الغاز الاسرائيلي بسهولة من هناك". مشيراً إلى أن خطوط أنابيب إضافية قد تكون مطلوبة في حالة الحاجة إلى نقل كميات أكبر في المستقبل.

وختم بالقول: "يمكننا في المرحلة الأولى نقل الغاز الإسرائيلي بسهولة سواء إلى داخل البلاد أو خارجها".