في عيد الطب.. أردوغان يوجه تحية للعاملين في قطاع الصحة

توجه الرئيس رجب طيب أردوغان بالتهنئة العاملين في قطاع الصحة بمناسبة "عيد الطب" مؤكداً أن جهودهم وتضحياتهم في مكافحة وباء كورونا "لا تقدر بثمن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، في فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة بمناسبة عيد الطب الموافق يوم 14 مارس/آذار من كل عام.

وأوضح أردوغان أن تركيا مدينة لأطبائها بالشكر والثناء، وأنها بحاجة للكوادر الطبية الذين يسعون جاهدين لمعالجة المرضى وإنقاذ حياتهم.

كما شكر الرئيس الأطباء الذين بذلوا جهودا كبيرة لابتكار اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا.

وأشار أردوغان إلى أن الصحة والسلامة الجسدية تأتي في مقدمة كل شيء بالثقافة التركية.

وتابع قائلا: "نسعى جاهدين لجعل النظام الصحي من أفضل أنظمة العالم، ولتحقيق هذا الهدف نقوم بتطوير البنية التحتية لمستشفياتنا وتحسين أوضاع المعيشية لعاملي قطاع الصحة".

وأردف: "مهنة الطب في حضارتنا وثقافتنا ضمن أعلى مستويات المعرفة والتي نسميها الحكمة،

وأكد الرئيس التركي أن حكومته تسعى لإنهاء المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة والعاملين فيه من خلال مزيد من التعديلات القانونية.