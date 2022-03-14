وفد تركي يزور الولايات المتحدة لبحث العلاقات الاقتصادية

أعلنت إدارة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد في بيان أن وفداً تركياً سيزور الولايات المتحدة لعقد اجتماعات ومحادثات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسيشارك الوفد في "فعاليات الدبلوماسية التجارية" التي تقام بالتنسيق مع جمعية المصدرين الأتراك في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدعم الوصول إلى هدف 100 مليار دولار في التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الذي حدده قادة البلدين.

ويضم الوفد التركي كبار المسؤولين وأعضاء من البرلمان وعدداً من رجال الأعمال، وتستمر الزيارة من يوم الاثنين حتى الجمعة وقد تقرر عقد اجتماعات مختلفة لمناقشة العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي ومجالات التعاون المحتملة.

وسيجري الوفد محادثات حول الدبلوماسية التجارية والعلاقات الاقتصادية الثنائية في واشنطن ونيويورك.

ومن ضمن أعضاء الوفد "أحمد براق داغلي أوغلو" رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي، و"جميل إرتام" و"ضياء ألطون يلديز" مستشاري الرئاسة وعضوا مجلس السياسات الاقتصادية، إضافةً لنواب وبرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وهيئة الطاقة والموارد الطبيعية وممثلين عن وكالة المعلومات والتكنولوجيا إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وسيلتقي الوفد برجال الأعمال الأتراك والأمريكيين ويزور وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية.

وستجري محادثات حول زيادة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، وسيجري الوفد أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الصحافة الأمريكية والدولية.

وذكر البيان أن حلقات النقاش وورش العمل الخاصة بالدبلوماسية التجارية ستعقد كجزء من برنامج زيادة دور تركيا في الصادرات عبر الأطلسي.

وتتضمن حلقات النقاش التي ستعقد في البيت التركي في نيويورك عناوين مثل "توحيد الجهود من أجل الرخاء" و"العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة" و"الجهود التركية الأمريكية لآفاق جديدة: هدف 100 مليار دولار".