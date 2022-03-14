14 شخصية.. حصيلة لقاءات أردوغان مع زعماء ورؤساء العالم خلال 5 أيام

أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى 13 زعيمًا في الأيام الخمس الأخيرة.

وأضاف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة، الإثنين، أن العدد سيصبح 14 باستقبال أردوغان للمستشار الألماني اليوم.

وهذه أول زيارة رسمية للمستشار أولاف شولتس إلى أنقرة منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون أول 2021.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال أن أردوغان يواصل لقاءاته مع زعماء ومسؤولي العالم، وأردف: "كل ذلك من أجل تحقيق السلام وتأسيس الاستقرار والعدالة حول العالم".

وأكد على أن القيادة السياسية القوية والبنية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على الثقة والاستقرار، هي من أكبر الفرص التي تمتلكها تركيا.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان المستشار الألماني ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة أوكرانيا والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.