أذربيجانيون وأتراك الأهيسكا يشكرون أنقرة لإجلائهم من أوكرانيا

أعرب مواطنون من أذربيجان وأتراك الأهيسكا، عن شكرهم لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، لإجلائهم من أوكرانيا التي تشهد عملية عسكرية روسية.

من جانبها قالت طاهرة عبد اللهيفا (72 عاما)، إنها دخلت تركيا من معبر قابي قولا بولاية أدرنة، بعد أن أجلتها أنقرة من أوكرانيا برفقة مواطنين أتراك.

وقدمت شكرها للرئيس أردوغان إزاء التعليمات التي أصدرها لإجلائهم مع المواطنين الأتراك، مبينة أنهم شهدوا أياما عصيبة في أوكرانيا.

بدورها، قالت ياخشي خانم، إن المواطنين الأتراك مدوا لهم يد العون في كل مكان التقوا فيه معهم خلال رحلة إجلائهم من أوكرانيا.

وأضافت أن تركيا وأذربيجان "شعب واحد في بلدين"، متوجهة بالشكر إلى سلطات أنقرة التي أشرفت على إجلائهم من أوكرانيا، داعية الله بالتوفيق للحكومة والرئيس أردوغان.

وفي السياق، قال فؤاد أوتشار، أمين عام اتحاد أتراك الأهيسكا بالعالم، إنهم يربطون أملهم بتركيا في كل مكان وزمان.

وأضاف أن السلطات التركية أجلت مجموعات من أتراك الأهيسكا من أوكرانيا، ونقلتهم إلى البلاد عبر ولاية أدرنة.

وأوضح أن أتراك الأهيسكا، يعيشون حالياً فرحتين أولاهما لخروجهم من أوكرانيا والثانية لدخولهم تركيا.

وأكد أوتشار أن "تركيا الملجأ الوحيد للمظلومين".

يُذكر أن تركيا أجلت حتى الآن 14 ألفا و824 شخصا من رعاياها في أوكرانيا، كما أجلت معهم أيضاً مواطني بلدان أخرى.

وأتراك أهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة، إلا أن الحكومة السوفيتية نفتهم، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.