أردوغان: تركيا ستبقى دائما ملاذا للمظلومين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستبقى دائما ملاذا للمظلومين سواء من العراق أو سوريا أو أفغانستان، واليوم من أوكرانيا.

وأشاد أردوغان في كلمة ببرنامج "جوائز البر الدولية" بالعاصمة أنقرة، بشجاعة أمهات ديار بكر في صرختهن بوجه الإرهابيين للكف عن امتصاص دماء الأكراد على مدار عقود.

وأضاف أن "صرخة أمهات ديار بكر 'نريد أبناءنا' هي إحدى أقوى الصفعات على وجوه الإرهابيين والانفصاليين وامتداداتهم".

وأوضح أردوغان أن تركيا لم تدر ظهرها للدول الشقيقة في إفريقيا لمكافحة كورونا كما فعل الغرب، مشيرا إلى تقديم بلاده مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية.

وتابع أن بلاده وزعت اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لكورونا، إلى جانب التطعيمات التي تم شراؤها من الخارج للمناطق الأكثر تضررا بالوباء.

ولفت إلى أن أنقرة تقدم تدريجيا 15 مليون جرعة من اللقاح لدول القارة السمراء بناء على الوعود التي قدمتها في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة.

وأكد أن تركيا تضمن وصول الخدمات الصحية للجميع دون استثناء أو تمييز بين اللاجئين والمواطنين.