ألطون: تركيا في مقدمة الدول المكافحة ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده في مقدمة الدول التي تكافح ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في منتدى الإعلام الدولي والإسلاموفوبيا، بنسخته الثانية المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار ألطون إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يولي أهمية لمكافحة الإسلاموفوبيا مثل إيلائه أهمية للمشاكل الأخرى التي يواجهها العالم.

وبدأ رئيس دائرة الاتصال كلمته بالترحم على ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا يوم 15 مارس/ آذار عام 2019.

وسلّط الضوء على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الأوروبية تجاه اللاجئين القادمين إليها من أوكرانيا من جهة، والدول الإسلامية من جهة أخرى.

وقال: "يظهر أمامنا جليا التناقض في فتح أوروبا أبوابها أمام الأوكرانيين ممن أجبر على ترك بلاده بسبب الحرب، وبين المواقف العنصرية تجاه اللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان وإفريقيا".

وأضاف: "مع الأسف، إن المحرك الأساسي لهذه الازدواجية والقباحة هي الإسلاموفوبيا والعنصرية".

وأوضح أنّ مصطلح الإسلاموفوبيا يتغذى من الاستشراق الأوروبي قائلاً: "الإسلاموفوبيا هي العنصرية المعادية للإسلام".

وأوضح ألطون أن الإحصاءات سجلت في فرنسا 1142 جريمة كراهية، 235 منها ضد المسلمين، وفي نفس العام سجلت 812 جريمة كراهية في النمسا، وزادت بنسبة الثلث في بريطانيا مقارنة بعام 2019، كما تمّ تسجيل557 جريمة كراهية في بولندا.