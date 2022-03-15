إسماعيل دمير: تركيا تسير بخطى ثابتة نحو الريادة في تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

قال إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إن تركيا تسير بخطى ثابتة لتكون دولة رائدة يشار إليها بالبنان في تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.



وأضاف دمير في تصريحات على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" أنه أطلع ممثلي الدول المشاركة على المراحل التي وصلت إليها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وقدم لهم شرحا حول رؤية تركيا بخصوص مجال الصناعات الدفاعية وإمكشانات التعاون الثنائي في القطاع.



وتابع "التطورات التي يشهدها العالم حالياً تؤكد أن قطاع الصناعات الدفاعية ليس قطاعاً تجارياً فحسب، فقوة الصناعات الدفاعية لأي دولة عامل إضافي يعزز موقفها في المفاوضات".



وأكد دمير أن الصناعات الدفاعية تلعب دوراً مهماً أيضاً في حفظ السلام.



وأشار دمير إلى أن منتجات تركيا من الصناعات الدفاعية أثبتت كفاءتها على مستوى العالم وأن ذلك انعكس على الطلب من الدول الأخرى لشرائها.



وشدد دمير على أن حملات دعم وتطوير الإنتاج المحلي التي أطلقت في تركيا تركت بصمة ناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي التركي، مؤكّدًا أن قطاع الصناعات الدفاعية يولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين المنتجات الاستراتيجية وإنتاجها بقدرات محلية بنسبة 100 في المائة.



وتابع: ليس لدينا رفاهية الاعتماد بشكل كلّي على التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الاستراتيجية المصنوعة في الخارج، نحن نعي أن عملية توطين المنتجات الاستراتيجية مسألة مكلفة وتتطلب وقتًا طويلاً، لكن نعتبر أيضًا أنه لا مناص أمامنا من تحقيق هذا الاكتفاء.

وأردف: "يجب علينا أن نكون دولة رائدة في تكنولوجيا الصناعات الدفاعية".



ولفت إسماعيل دمير أن تركيا نجحت في تطوير مجموعة واسعة من المركبات البرية والجوية والبحرية والغواصات، إضافة إلى الأنظمة غير المأهولة، الجوية والبحرية.



وقال دمير إن الصناعات الدفاعية التركية أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال تطوير الأنظمة غير المأهولة، وأن الشركات التركية تعمل أيضًا على تطويع هذه المنتجات المطورة للاستخدام في مجالات مختلفة.



وذكر دمير أن المنصات الجوية والبحرية والبرية التي يجري إنتاجها في مختبرات الصناعات الدفاعية التركية سوف تدخل مرحلة جديدة، عنوانها دمج أنظمة المراقبة مع آليات اتخاذ القرار بشكل آلي.



وشدد دمير على أن تطوير تقنيات اتخاذ القرار بشكل آلي من شأنه أن يضفي بعدًا جديدًا على قطاع الصناعات الدفاعية التركية، وقد تمكن العالم من الوقوف على عتبة هذه التطورات من خلال الكفاءة التي قدمتها الطائرات المسيرة التركية المسلحة.



كما نوه دمير إلى أن الطائرة المروحية الهجومية التركية من طراز "أتاك"، أثبتت كفاءة عالمية وأظهرت أداءً متميزًا نال إعجاب المستخدم النهائي.



وأكد على أن الصناعات الدفاعية التركية ستواصل العمل من أجل تزويد المروحية المذكورة بمحركات محلية الصنع، مشيرًا أن تركيا تقترب رويدًا رويدًا من أهدافها الاستراتيجية التي تتجلى أبرزها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية.