استمرار التنسيق بين أنقرة وموسكو لإجلاء الأتراك المحاصرين في ماريوبول الأوكرانية

تواصل تركيا تنسيق الجهود مع السلطات الروسية لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي.

واليوم الثلاثاء، قام الجيش الروسي بإزالة الألغام الموجودة على طرقات ماريوبول، بناء على الجهود المتواصلة والتنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والروسية.

وحسب معلومات من وزارة الدفاع التركية أن أعمال فتح الممرات الإنسانية وإدخال الحافلات للمدينة ما زالت مستمرة.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع إجلاء المواطنين الأتراك في أقرب وقت ممكن، بعد التقييم الأمني الذي ستجريه وزارة الدفاع الروسية.