تركيا.. استقبال آلاف البيانات من القمر الصناعي المصغّر خلال شهرين

تلقّى فريق الفضاء في كلية الهندسة بجامعة بولنت أجاويد بولاية زونغولداق التركية، آلاف البيانات من القمر الصناعي التركي المصغّر Grizu-263A وذلك منذ إطلاقه قبل قرابة شهرين.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، تم إطلاق القمر الصناعي التركي المصغر إلى الفضاء الخارجي عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، من قاعدة في الولايات المتحدة.

ويبلغ حجم القمر التركي 5 × 5 × 5 سنتيمترات، واستقر بعد ساعة من إطلاقه في المدار الموجّه إليه، ليكون بذلك أول قمر صناعي ضمن مجموعته يرسل بيانات إلى الأرض.

ويواصل فريق الفضاء التركي في جامعة بولنت أجاويد أعماله لتطوير أداء (Grizu-263A) واستقبال البيانات القادمة من القمر الصناعي ومعالجتها.

وفي هذا الإطار، استقبل الفريق التركي منذ إطلاق القمر الصناعي بيانات بلغ عددها 5 آلاف و500.

ومن المقرر أن يعمل Grizu-263A في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ حوالي 525 كيلومترًا.