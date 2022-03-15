تركيا تستذكر ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

أحيت وزارة الخارجية التركية، الذكرى الثالثة لـ"مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 51 شخصاً في مدينة "كرايستشيرش" في نيوزيلندا عام 2019 .

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يصادف يوم 15 مارس/آذار من كل عام.

وقالت في البيان: "بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي الذي وقع في كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019، نحيي بإجلال واحترام ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم والبالغ عددهم 51 شخصاً، وبينهم مواطن تركي".

ولفت إلى أن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تبنوا خلال اجتماعهم المنعقد في 2020، قرار إعلان 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد أن تركيا العضو المؤسس لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل لعب دور رائد في مكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب في المحافل الدولية، وستستمر بشكل فعال في دعم الجهود في هذا الاتجاه.

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهدت كرايستشيرش مجزرة مروعة؛ حيث هاجم إرهابي يدعى "برينتون تارانت" بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".

وأسفرت المجزرة الإرهابية، الذي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على "فيسبوك"، عن مقتل 51 وإصابة 50 آخرين، حسب أرقام رسمية.