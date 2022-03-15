تشاوش أوغلو: لا زلنا نعمل للتوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مواصلة أنقرة العمل لضمان وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، عقده في العاصمة أنقرة مع وزيرة الدولة والشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والجاليات في كوت ديفوار، كانديا كامارا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى وجود تقارب بين روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا تحتاج إلى الاتفاق حولها.

ورجح إجلاء أكثر من 100 مواطن تركي اليوم أو غدًا الأربعاء، عالقون داخل "مسجد السلطان سليمان القانوني" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشار الوزير إلى إجلاء أكثر من 14 ألفًا و800 مواطن تركي من أوكرانيا حتى اليوم.

وقال: "نرى وجود أكثر من 100 من مواطنينا في ماريوبول، ورئيس جمعية المسجد نقل لنا المعلومات".

وأكد أنه طرح مسألة إجلاء المواطنين من ماريوبول بشكل آمن خلال الاجتماع مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا يوم 10 مارس/ آذار، وطلب مساعدتهما بالخصوص.

وأضاف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل بي منتصف الليل بخصوص إجلاء مواطنينا من ماريوبول، والظروف تتهيأ تدريجيًا، وننتظر أخبارًا جيدة اليوم أو غدًا".

وشدد أن تركيا ستواصل جهودها وتواصلها مع الجانبين الروسي والأوكراني بخصوص إعلان وقف إطلاق نار إنساني وإجلاء المدنيين من ماريوبول.

وأردف: "التقينا صباح اليوم في أنقرة مع أصدقاء من الوفد الأوكراني المفاوض، وسيكون لنا لقاءات عديدة مباشرة وعبر الهاتف خلال الأسبوع الحالي".