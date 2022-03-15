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تشاوش أوغلو يجري زيارة رسمية إلى روسيا وأوكرانيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.03.2022 20:33
آخر تحديث في 15.03.2022 21:57
الأناضول الأناضول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو سيزور العاصمة الروسية موسكو، غداً الأربعاء، ثم سيتوجه بعدها إلى العاصمة الأوكرانية كييف في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لإيجاد حل دبلوماسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سأوفد وزير خارجيتنا إلى روسيا اليوم وسيجري مباحثات في موسكو الأربعاء وسيزور أوكرانيا الخميس".

وأضاف أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ومضى بالقول: كما "سأستضيف غدا الأربعاء الرئيس البولندي في المجمع الرئاسي بأنقرة".

وأشار أردوغان إلى أن لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل عدة أيام، دليل واضح على الدور الهام الذي تلعبه تركيا في المجال الدبلوماسي.

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