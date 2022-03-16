أردوغان وزلينيسكي يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زلينيسكي آخر التطورات بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزعيمان، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وقال البيان إن أردوغان أكد خلال الاتصال على مواصلة أنقرة جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام ووقف دائم لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان أن أردوغان قال إنه سيواصل جهوده لعقد لقاء يجمع بين الرئيسين الروسي والأوكراني لعقد مفاوضات مباشرة.

وأوضح أن تركيا ستواصل إيصال المساعدات الإنسانية للأوكرانيين سواء داخل أوكرانيا أو الموجودين بالدول المجاورة لها.