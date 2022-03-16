الهلال الأحمر التركي يرسم البسمة على وجوه الأطفال الأوكرانيين

أقامت جمعية الهلال الأحمر التركية فعاليات ترفيهية لرفع الروح المعنوية ورسم البهجة على وجوه الأطفال الذين هربوا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.

وأفادت مصادر صحفية، أن عائلات أوكرانية من أتراك شبه جزيرة القرم تم إجلاؤهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، واستضافتهم في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وأشارت إلى أن فرق الهلال الأحمر تنظم أنشطة ترفيهية للحد من الآثار السلبية للحرب على الأطفال.

وصرحت سراب أتاش منسقة برامج الأطفال في الهلال الأحمر، أنهم يقيمون برامج وأنشطة ترفيهية لأطفال العائلات التي جاءت من أوكرانيا هربا من الحرب في بلدهم.

وأضافت أن الفعاليات تهدف إلى مساعدة الأطفال في التغلب على صدمة الحرب التي عاشوها خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن سلوك الأطفال كان انطوائيا للغاية عند وصولهم إلى تركيا، إلا أن ثقتهم بأنفسهم زادت أثناء مشاركتهم في الأنشطة.