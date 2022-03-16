تركيا تجدد دعمها وحدة أراضي أوكرانيا ورفض ضم شبه جزيرة القرم

أكّدت تركيا مجددًا دعمها "وحدة أراضي وسيادة شريكتها الاستراتيجية أوكرانيا"، في الذكرى السنوية الثامنة للضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم من قبل روسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته الأربعاء إنه تم ضم جمهورية القرم الأوكرانية المتمتعة بالحكم الذاتي من قبل الاتحاد الروسي بناءً على استفتاء غير شرعي نظّم بتاريخ 16 مارس/ آذار من عام 2014.

وشدّد البيان على عدم اعتراف تركيا والمجتمع الدولي بهذا العمل الذي يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

وأوضح أن تركيا ستواصل مراقبة التطورات في شبه جزيرة القرم عن كثب، ولا سيما وضع أتراك تتار القرم الذين يشكلون عنصرًا أساسيًا في شبه الجزيرة.

وتابع: "بهذه المناسبة، تؤكد تركيا مرة أخرى دعمها لوحدة أراضي وسيادة شريكتها الاستراتيجية أوكرانيا".

وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وسجنت روسيا العديد من تتار القرم الأتراك، ممن رأت فيهم خطرا محتملا عليها بعد ضم شبه الجزيرة بشكل غير قانوني إليها.

كما حظرت دخول قيادات التتار إلى شبه الجزيرة، زاعمة انتماءهم إلى "منظمات متطرفة".