تشاوش أوغلو: أنقرة أبدت موقفا متوازنا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن أنقرة أبدت موقفا متوازنا وقانونيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي قبيل بدء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال تشاوش أوغلو بهذا الخصوص: "تركيا أبدت موقفها المتوازن والموضوعي والصحيح والقانوني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف أن تركيا بصفتها دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، واصلت دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو تقدر نهج تركيا المسؤول في تنفيذ اتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم حركة السفن الحربية عبر البحر الأسود.

وقال لافروف: "نقدّر نهج أنقرة المسؤول في تنفيذ اتفاقية مونترو".

وأضاف: "لدينا خلافات في الرأي مع تركيا بخصوص أوكرانيا، ومع ذلك فإن موقف أنقرة المتوازن قيم للغاية بالنسبة إلينا".