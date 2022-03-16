خبير في الطاقة: التعاون التركي الأوروبي يساعد في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي

قال رئيس المعهد الأوروبي لكفاءة الطاقة في المباني جوليان بوبوف إن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة يمكن أن يسفر عن عدة حلول جديدة حول أمن الطاقة وأن يساعد في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد خاصة الغاز الروسي.



وأضاف بوبوف على ضرورة تطوير أنقرة وبروكسل استراتيجية مشتركة من أجل خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في الطاقة والتركيز على تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد على أهمية عقد مفاوضات أوروبية تركية في مجال الطاقة بشكل مستقل عن الفصل الخاص بالطاقة في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي التي دائماً ما يتم تأجيلها لأسباب سياسية.

ولفت إلى أن تركيا لديها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ويمكنها التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خاصة في ظل التطورات الحالية مشيراً إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا تثبت أهمية ذلك.

وأوضح أن على تركيا والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات مشتركة فيما يتعلق بالتحول في الطاقة أهمها تخفيض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة الطاقة الحالية من أجل رفع حجم تجارة الكهرباء بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأشاد بوبوف بأنظمة التدفئة بواسطة الطاقة الشمية في تركيا موضحاً أنها تخفض استهلاك الغاز الطبيعي بدرجة كبيرة في حين أن أوروبا التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في التدفئة تغفل هذه التقنية.

وأشار إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول لتقليل اعتماده على الغاز الروسي اكتسبت زخماً بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ووصف الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها إنذار شديد اللهجة فيما يخص أمن الطاقة. وأوضح بوبوف أن مفهوم أمن الطاقة تغير إذ لم يعد محصورا في الحصول على البترول والغاز الطبيعي فقط بل أصبح يشمل أيضاً سلاسل توريد الطاقة المتجددة والمعادن الحساسة المستخدمة في البطاريات وألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح.

وختم حديثه قائلاً "التحول في الطاقة يشير إلى أننا سوف نتخلى بطريقة ما عن استخدام الغاز الطبيعي في الطاقة خلال عقد أو اثنين. ولذلك علينا إعادة التفكير في اعتبار الغاز الطبيعي مصدرا انتقاليا للطاقة."