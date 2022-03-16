رئاسة الشؤون الدينية التركية توزع جوائز البر والأعمال الخيرية الدولية

وبحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والعديد من الشخصيات المحلية والعالمية انطلقت الدورة السادسة من مهرجان جوائز "البر" الدولية International Benevolence Awards يوم الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التابعة لها بعد تأخير لمدة عامين بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وكان من بين الحاصلين على الجوائز "يوسف إسلام" المغني البريطاني الشهير المعروف سابقاً باسم "كات ستيفنز"، و"سراج وهاج" وهو أمريكي اعتنق الإسلام منذ سبعينيات القرن الماضي و"غمزة أوزجليك" عارضة أزياء وممثلة تركية سابقة، و"علي أوندار" وهو حرفي يبلغ من العمر 88 عاماً و"أحمد أيديمير" إمام مسجد محلي وصاحب مطبخ يقدم وجبات مجانية للمحتاجين.

وخلال الحفل تلقت الفرق التي قدمت مساعدات اجتماعية للمواطنين خلال العام الأول لوباء كوفيد-19 ومجموعة من النساء اللواتي نظمن اعتصاماً لعودة أبنائهن المخطوفين من قبل بي كا كا الإرهابي، جوائز "الوفاء" تعبيراً عن الود والامتنان.

وفي حديثه في الحفل، قال أردوغان إنه مسرور بلقاء المحسنين المستحقين للجوائز الذين وصفهم بـ "المبعوثين العالميين للخير".

وأشاد أردوغان بـ "أمهات ديار بكر" اللواتي لا زلن ثابتات على قولهن "كفى ضد مضطهدي إخواني الأكراد". وقال: "قامت مجموعة من الأمهات الشجاعات بتحطيم حواجز الخوف وكشف الوجه الحقيقي لهؤلاء الخاطفين".

وأضاف الرئيس أن تركيا ستُبقي أبوابها مفتوحة لكل مظلوم ومحتاج باعتبارها دولة خير وإحسان. وقال: "إنهم يأتون من أوكرانيا اليوم ولا نعرف غداً من أين سيهرب الناس ويأتون إلى تركيا. لكن هذا البلد سيكون دائماً ملاذاً آمناً للمضطهدين".

وحصل المغني وكاتب الأغاني "يوسف إسلام" على جائزة مشروع "قطار السلام" الذي يحمل عنوان أغنيته الصادرة عام 1971. ويتضمن المشروع تقديم المساعدات الغذائية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم والوصول إلى المياه النظيفة وبناء ملاعب للأطفال في إفريقيا، إلى جانب العديد من الأعمال الخيرية الأخرى.

وقالت اللجنة المانحة للجوائز إنها منحت "إسلام" الجائزة لأنه لامس قلوب المسلمين وغير المسلمين بسبب "موقفه كمخلّص حقيقي" و "أفعاله". كذلك لمساهمته في "مسجد كامبريدج" وهو أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، ويقع في المدينة الإنجليزية التي تحمل نفس الاسم.

وبعد تلقيه الجائزة أرسل "يوسف إسلام" الذي لم يتمكن من حضور الحفل شخصياً، رسالة فيديو وشكر أردوغان على أعمال تركيا الخيرية وقيادتها للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما حصل "سراج وهاج" الأمريكي المولود في نيويورك على جائزة نقل المعرفة الإسلامية للناس من خلال "مسجد التقوى" الذي حوّله من متجر متعدد الأقسام في بروكلين. وكان "وهاج" اعتنق الدين الحنيف في السبعينيات وأسس "مسجد التقوى" في الثمانينيات، وكرّس نفسه منذ ذلك الحين لنشر تعاليم الإسلام ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في حيّه، الأمر الذي نال ثناء المجتمع والسلطات. وجاء في بيان صادر عن لجنة الجوائز أن "الوهاج يعكس معاني اسمه من خلال نشره نور الإسلام" في إشارة إلى معنى اسمه باللغة العربية "النور الساطع".

وحازت "غمزة أوزجليك" على جائزة لعملها الخيري في جميع أنحاء العالم، حيث كرست عارضة الأزياء والممثلة السابقة حياتها للأعمال الخيرية بعد التطوع في مهمة إغاثة إنسانية في إفريقيا. وتم تكريمها لعملها في حفر آبار المياه في الكاميرون للمجتمعات المحتاجة وتقديم المساعدة للأيتام في سوريا التي مزقتها الحرب.

كذلك حصل "علي أوندار" وهو حرفي تركي يبلغ من العمر 88 عاماً، على جائزة البر والإحسان عن سنواته التي قضاها في صناعة منابر المساجد مجاناً لبيوت الله في جميع أنحاء تركيا.

ومنح "أحمد أيدمير" وهو إمام يعمل في أحد المساجد في ولاية نوشهير وسط البلاد، جائزة مماثلة بسبب عمله في ترغيب الأطفال على حضور مسجده من خلال مشاركتهم بالعمل معه في زراعة الزهور في فناء المسجد وتزيين مكان العبادة بالورود. كما بنى "أيدمير" مطبخاً بجوار مسجده لتقديم وجبات مجانية للمحتاجين يومياً.