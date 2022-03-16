سفينتان تركيتان تعودان للبلاد كانتا عالقتين في أوكرانيا منذ بداية الحرب

أعلنت المديرية العامة للملاحة البحرية أن سفينتين تركيتين غادرتا الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، حيث كانتا عالقتين بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقالت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، الأربعاء، إن السفينتين اللتين يملكهما مواطنون أتراك، غادرتا بحر آزوف أمس الثلاثاء، مع طاقمهما البالغ عددهم 16 مواطناً تركياً.

واتجهت السفينتان التركيتان نحو البحر الأسود، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من أجل الإبحار.

وأوضح البيان أن المديرية العامة للملاحة البحرية، تتابع عن قرب التطورات المتعلقة بالسفن التركية الأخرى التي ما زالت راسية في موانئ المنطقة.

يُذكر أن العديد من السفن التابعة لدول مختلفة ما زالت عالقة في موانئ المنطقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.